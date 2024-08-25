Никифорова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Никифоров Данила Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Никифорова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Никифоров Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никифоров Андрей Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Герасимович
Смерть
После 1782