(Раструбина) Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Раструбина) Мария Никифорова

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Раструбин Никифор Гаврилов

Мать: Евдокия

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Матвей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Спиридонов

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Спиридонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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