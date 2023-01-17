(Раструбина) Мария Никифорова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Раструбин Никифор Гаврилов
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1836
Сын: Матвей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Спиридонов
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно