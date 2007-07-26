Акав Сергей Давидович
Место рождения
Дата рождения31.01.1942
Дата смерти26.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1942
Отец: Акав Давид Ефимович
Мать: Акав Лидия Семёновна
Бракосочетание
01.09.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант
Смерть
26.07.2007
Похороны
Неизвестно