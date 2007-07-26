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Акав Сергей Давидович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

31.01.1942

Дата смерти

26.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1942

Отец: Акав Давид Ефимович

Мать: Акав Лидия Семёновна

Бракосочетание
01.09.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант
Смерть
26.07.2007
Похороны
Неизвестно
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