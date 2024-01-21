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(Степанова) Юлия Степановна

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Место рождения

Чувашская Респ., Россия, д. Сехры.

Дата рождения

02.08.1916

Дата смерти

05.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916

Отец: Алексеев Степан Алексеевич

Мать: Алексеева Клавдия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Ясон Захарович

Рождение ребёнка
09.07.1942

Дочь: Культякова (Иванова) Зоя

Отец ребёнка: Солонки

Рождение ребёнка
03.05.1954

Дочь: Смородинова (Степанова) Валентина Ясоновна

Отец ребёнка: Крылов Ясон Захарович

Смерть
05.01.1993
Похороны
Неизвестно

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