(Степанова) Юлия Степановна
Место рожденияЧувашская Респ., Россия, д. Сехры.
Дата рождения02.08.1916
Дата смерти05.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солонки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1942
Дочь: Культякова (Иванова) Зоя
Отец ребёнка: Солонки
Рождение ребёнка
03.05.1954
Дочь: Смородинова (Степанова) Валентина Ясоновна
Отец ребёнка: Крылов Ясон Захарович
Смерть
05.01.1993
Похороны
Неизвестно