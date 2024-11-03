Павлова (Трофимова) Надежда Александровна Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Трофимов Александр Трофимович

Мать: Трофимова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Иудович

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Бракосочетание
04.11.1853 ст.

Муж: Павлов Иуда Тарасович

Рождение ребёнка
15.06.1855 ст.

Дочь: Митрофанова (Павлова) Марфа Иудовна

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Тарасов Михаил Иудович

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Лубкова (Тарасова) Фекла Иудовна

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Серебрякова (Тарасова) Анна Иудовна

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Рождение ребёнка
03.06.1876 ст.

Сын: Павлов Петр Иудович

Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович

Смерть
Неизвестно

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