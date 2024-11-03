Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Иван Иудович
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Бракосочетание
04.11.1853 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1855 ст.
Дочь: Митрофанова (Павлова) Марфа Иудовна
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Лубкова (Тарасова) Фекла Иудовна
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Серебрякова (Тарасова) Анна Иудовна
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Рождение ребёнка
03.06.1876 ст.
Сын: Павлов Петр Иудович
Отец ребёнка: Павлов Иуда Тарасович
Смерть
Неизвестно