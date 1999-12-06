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Воронин Александр Анатольевич

Место рождения

Росси, г.Сочи

Дата рождения

24.03.1964

Дата смерти

06.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964

Отец: Воронин Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
21.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Сочи
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

россия Сочи
Смерть
06.12.1999
Россия Ростовская область
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