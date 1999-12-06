Воронин Александр Анатольевич
Место рожденияРосси, г.Сочи
Дата рождения24.03.1964
Дата смерти06.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964
Отец: Воронин Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
Росси, г.Сочи
Рождение ребёнка
21.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Сочи
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
россия Сочи
Смерть
06.12.1999
Россия Ростовская область