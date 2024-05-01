Петрова (Мажарова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Мажарова) Анна Максимовна

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1948

Отец: Мажаров Максим Прокопьевич

Мать: Мажарова Ефросинья Николаевна

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Мать Мажарова (Никитина) Марфа (Ефросинья) Николаевна чуть не умерла при поздних родах Анны, спас её врач Караваев, но после этого рекомендовал нюхать махорку, что она и делала. Уфимский уезд, Караул... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1974

Дочь: Петрова Евгения Валентиновна

Отец ребёнка: Петров Валентин Петрович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.06.1978

Сын: Петров Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Петров Валентин Петрович

Кольчугино, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.06.1978

Дочь: Петрова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Петров Валентин Петрович

Кольчугино, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Валентин Петрович

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Неизвестно
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Неизвестно
Кольчугино, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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