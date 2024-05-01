Петрова (Мажарова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения27.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1948
Мать Мажарова (Никитина) Марфа (Ефросинья) Николаевна чуть не умерла при поздних родах Анны, спас её врач Караваев, но после этого рекомендовал нюхать махорку, что она и делала. Уфимский уезд, Караул... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1974
Дочь: Петрова Евгения Валентиновна
Отец ребёнка: Петров Валентин Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1978
Сын: Петров Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Петров Валентин Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1978
Дочь: Петрова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Петров Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область