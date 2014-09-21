Климович Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1953

Дата смерти

21.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1978

Дочь: Климович Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Климович Наталья Александровна

Рождение ребёнка
05.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климович Наталья Александровна

Смерть
21.09.2014
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