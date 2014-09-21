Климович Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1953
Дата смерти21.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1978
Дочь: Климович Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Климович Наталья Александровна
Рождение ребёнка
05.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климович Наталья Александровна
Смерть
21.09.2014