Кротов Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кротов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кротов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кротова Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно