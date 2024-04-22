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Губский Никифор Иванович

Место рождения

Апостолово, Дніпропетровська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Губский Иван

Мать: Губская Ирина Романовна

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата рождения -1817г.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария или Марта Никифоровна

Мать ребёнка: Губская Екатерина Ивановна

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата 1842 г.р.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Губский Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Губская Екатерина Ивановна

Апостолово, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Губский Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Апостолово, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Губская Екатерина Ивановна

Апостолово, Дніпропетровська область
331/57 ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с.779)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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