Губский Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1816
Отец: Губский Иван
Мать: Губская Ирина Романовна
Так же встречается дата рождения -1817г.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария или Марта Никифоровна
Мать ребёнка: Губская Екатерина Ивановна
Так же встречается дата 1842 г.р.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Губский Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Губская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Губский Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Губская Екатерина Ивановна
331/57 ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с.779)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно