Смирнов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Виктор Михайлович

Место рождения

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.04.1959

Дата смерти

17.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
17.12.2000

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