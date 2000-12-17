Смирнов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.04.1959
Дата смерти17.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
17.12.2000