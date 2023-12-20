Чикулаева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Списки ссыльных и приписанных к Боготольскому винокуренному заводу за 1828 год Чикулаева Марфа - 29 (1799) с 19.12.1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Арская Марья Ивановна
Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович
Бракосочетание
Около 1821
Муж: Арсков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Арская Сиклитинья Ивановна
Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Арский Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович
Родители указаны предположительно
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович
Родители указаны предположительно
Смерть
Неизвестно