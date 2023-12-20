Чикулаева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикулаева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Списки ссыльных и приписанных к Боготольскому винокуренному заводу за 1828 год Чикулаева Марфа - 29 (1799) с 19.12.1820
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Арская Марья Ивановна

Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1821

Муж: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Арская Сиклитинья Ивановна

Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Арский Дементий Иванович

Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Арский Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Арский Федор Иванович

Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Родители указаны предположительно
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Арский Платон Иванович

Отец ребёнка: Арсков Иван Петрович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Родители указаны предположительно
Смерть
Неизвестно

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