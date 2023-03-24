Пешкова Пелагея Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Пелагея Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова (Пешкова) Любовь Степановна

Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Стефан Епифанович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Пешков Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пешков Иван Стефанович

Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пешков Николай Стефанович

Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пешков Степан Степанович

Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1959

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