Пешкова Пелагея Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова (Пешкова) Любовь Степановна
Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Пешков Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Пешков Николай Стефанович
Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Пешков Стефан Епифанович
Смерть
1959