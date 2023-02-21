Сутягин Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягин Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1957

Дата смерти

09.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957

Отец: Сутягин Павел Иванович

Мать: Сутягина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.1988
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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