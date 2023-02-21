Сутягин Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1957
Дата смерти09.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957
Отец: Сутягин Павел Иванович
Мать: Сутягина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.1988