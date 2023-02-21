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Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1772

Дата смерти

01.11.1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шмидт Schmidt Николаус Иоганнесович

Мать: Шмидт Schmidt Сузанна Николаусовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
09.02.1814

Сын: Шмидт Schmidt Андреас Иоганнесович

Мать ребёнка: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна

Смерть
01.11.1830 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1830 60 11 01 Joannes Schmidt Kamenka
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