Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1772
Дата смерти01.11.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
09.02.1814
Сын: Шмидт Schmidt Андреас Иоганнесович
Мать ребёнка: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1830 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1830 60 11 01 Joannes Schmidt Kamenka