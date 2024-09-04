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Михайлова Ксения

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

07.07.1881

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Никитин Михаил

Мать: Максимова Харитина

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
22.01.1862 ст.

Муж: Фадеев Асикрит

Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1862 ст.

Сын: Асикритов Михаил

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Рождение ребёнка
15.10.1864 ст.

Сын: Асикритов Яков

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.

Сын: Асигритов Антоний

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.

Сын: Асикритов Михаил

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Асикритов Стефан

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.07.1873

Сын: Асикритов Стефан

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1876 ст.

Дочь: Асикритова Фекла

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.

Сын: Асикритов Трофим

Отец ребёнка: Фадеев Асикрит

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.07.1881

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