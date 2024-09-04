Михайлова Ксения
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смерти07.07.1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Никитин Михаил
Мать: Максимова Харитина
Бракосочетание
22.01.1862 ст.
Муж: Фадеев Асикрит
Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1862 ст.
Сын: Асикритов Михаил
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
15.10.1864 ст.
Сын: Асикритов Яков
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.
Сын: Асигритов Антоний
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
05.11.1870 ст.
Сын: Асикритов Михаил
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Асикритов Стефан
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
24.07.1873
Сын: Асикритов Стефан
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
18.09.1876 ст.
Дочь: Асикритова Фекла
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Рождение ребёнка
13.09.1879 ст.
Сын: Асикритов Трофим
Отец ребёнка: Фадеев Асикрит
Смерть
07.07.1881