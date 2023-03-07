Тананин Осип (Оска) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Осип (Оска) Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

До 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Тананин Федор (Фетка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Тананин Клим (Климка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Тананин Василий (Васка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1671
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