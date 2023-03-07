Тананин Осип (Оска) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиДо 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Тананин Федор (Фетка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Тананин Клим (Климка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Тананин Василий (Васка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Осиповской, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1671