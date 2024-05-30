Шеянова (Ведмедь) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеянова (Ведмедь) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведмидь Николай Федорович

Мать: Ведмидь (Курлян) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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