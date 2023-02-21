Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Альтман Лейба Шмуйлович

Мать: Альтман Стерна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Альтман Моисей Янкелевич

Мать ребёнка: Альтман Блюма Григорьевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Цветкова Нина (Нехама) Яковлевна

Мать ребёнка: Альтман Блюма Григорьевна

Добромысли, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Альтман Израиль (Солик) Яковлевич

Мать ребёнка: Альтман Блюма Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альтман Блюма Григорьевна

Смерть
1975
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