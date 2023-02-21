Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Альтман Лейба Шмуйлович
Мать: Альтман Стерна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Альтман Блюма Григорьевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Цветкова Нина (Нехама) Яковлевна
Мать ребёнка: Альтман Блюма Григорьевна
Добромысли, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Альтман Израиль (Солик) Яковлевич
Мать ребёнка: Альтман Блюма Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975