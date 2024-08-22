Смирнова (Ляхова) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ляхова) Наталья Константиновна

Место рождения

Борисоглебский

Дата рождения

20.06.1947

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1917 г.р.
1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947

Отец: Ляхов Константин Дмитриевич

Мать: Ляхова (Чихачева) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Анатолий Дмитриевич

второй муж - Ляхов Константин Дмитриевич, родной брат Ляхова Анатолия Дмитриевича
Рождение ребёнка
15.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Алексеевич

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