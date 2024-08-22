Смирнова (Ляхова) Наталья Константиновна
Место рожденияБорисоглебский
Дата рождения20.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
второй муж - Ляхов Константин Дмитриевич, родной брат Ляхова Анатолия Дмитриевича
Рождение ребёнка
15.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Алексеевич