(Мальцева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцева) Ирина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1967

Отец: не указан

Мать: Валентина Фирсовна

Россия
Рождение ребёнка
21.07.1986

Дочь: Пелех Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Евгений

Барнаул
Рождение ребёнка
18.10.1997

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Медведев Сергей

Барнаул
Развод
Неизвестно

Муж: Медведев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Сергей

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