(Мальцева) Ирина
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1967
Мать: Валентина Фирсовна
Россия
Рождение ребёнка
21.07.1986
Дочь: Пелех Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Евгений
Барнаул
Рождение ребёнка
18.10.1997
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Медведев Сергей
Барнаул
Развод
Неизвестно
Муж: Медведев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Сергей