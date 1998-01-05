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Черняшевский Всеволод Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1914

Дата смерти

05.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1914

Отец: Черняшевский Трофим Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1939

Жена: Черняшевская Елена Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Солдак Валентина Всеволодовна

Мать ребёнка: Черняшевская Елена Павловна

Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Черняшевский Александр Всеволодович

Мать ребёнка: Черняшевская Елена Павловна

Смерть
05.01.1998
Киев, Киевский уезд
Заслуженный учитель, награждён многими орденами и медалями, в том числе медаль им.Макаренко А.С.
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