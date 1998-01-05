Черняшевский Всеволод Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1914
Дата смерти05.01.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1914
Отец: Черняшевский Трофим Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Солдак Валентина Всеволодовна
Мать ребёнка: Черняшевская Елена Павловна
Рождение ребёнка
17.03.1955
Сын: Черняшевский Александр Всеволодович
Мать ребёнка: Черняшевская Елена Павловна
Смерть
05.01.1998
Киев, Киевский уезд
Заслуженный учитель, награждён многими орденами и медалями, в том числе медаль им.Макаренко А.С.