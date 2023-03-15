Гыйлмижихан Хайрулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1914
Дочь: Садыйкова Марзия Гариф кызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1927
Сын: Садыков Мавлетзян Гарифович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыйков Галимжан Гарифович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыйков Ширияздан Гариф улы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыйкова Разия Гариф кызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыйкова Голжамал Гариф кызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыйков Нуржан Гариф улы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно