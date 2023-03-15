Гыйлмижихан Хайрулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГыйлмижихан Хайрулла кызы

Гыйлмижихан Хайрулла кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1914

Дочь: Садыйкова Марзия Гариф кызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1927

Сын: Садыков Мавлетзян Гарифович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыйков Галимжан Гарифович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыйков Ширияздан Гариф улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыйкова Разия Гариф кызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыйков Агдам Гариф улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыйкова Голжамал Гариф кызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыйков Нуржан Гариф улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close