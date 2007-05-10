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Тальнишних Владимир Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.11.1940

Дата смерти

10.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1962

Сын: Тальнишних Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тамара Ивановна

г. Фрунзе, Кмргизская ССР
Рождение ребёнка
30.03.1967

Сын: Тальнишних Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Тамара Ивановна

г. Фрунзе, Киргизская ССР
Смерть
10.05.2007
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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