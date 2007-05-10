Тальнишних Владимир Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.11.1940
Дата смерти10.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1962
Сын: Тальнишних Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тамара Ивановна
г. Фрунзе, Кмргизская ССР
Рождение ребёнка
30.03.1967
Сын: Тальнишних Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Тамара Ивановна
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Смерть
10.05.2007
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния