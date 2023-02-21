Чередова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Леканида Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Арина Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно