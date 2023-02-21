Чередова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Леканида Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Арина Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
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