Моисеева (Малинина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Малинина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Klin, Shakhunskiy Rayon, Nizhny Novgorod Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Василий

Мать: Ольга

Klin, Shakhunskiy Rayon, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: 1- муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Владимир

Отец ребёнка: Моисеев 2- муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Татьяна

Отец ребёнка: Моисеев 2- муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Виктор

Отец ребёнка: Моисеев 2- муж

Работа или профессия
Неизвестно
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