Моисеева (Малинина) Клавдия Васильевна
Место рожденияKlin, Shakhunskiy Rayon, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинин Василий
Мать: Ольга
Klin, Shakhunskiy Rayon, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Владимир
Отец ребёнка: Моисеев 2- муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Татьяна
Отец ребёнка: Моисеев 2- муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Виктор
Отец ребёнка: Моисеев 2- муж
Работа или профессия
Неизвестно