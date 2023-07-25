Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1930
Сын: Басов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Басов Федр
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Басов Федр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Басов Федр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Басов Федр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Басов Федр
Смерть
Неизвестно