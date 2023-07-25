Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1930

Сын: Басов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Басов Федр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Басов Федр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Басов Федр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Басов Федр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басов Николай Федорович

Отец ребёнка: Басов Федр

Смерть
Неизвестно
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