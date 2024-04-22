Богданович (Криль) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 15.08.1872 и 26.11.1873
Дата смерти31.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 15.08.1872 и 26.11.1873
Место жительства
С 1872 по 1942
Образование
До 1890
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гимназия.
Образование
До 1896
Историко-филологическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов.
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Богданович Александра Ангеловна
Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Богданович Софья Ангеловна
Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пащенко Татьяна Ангеловна
Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович
Место жительства
1918
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович
Смерть
31.12.1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Умерла от клещевого энцефалита, находясь вместе с двумя дочерьми и их семьями в эвакуации.