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Богданович (Криль) Татьяна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Между 15.08.1872 и 26.11.1873

Дата смерти

31.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 15.08.1872 и 26.11.1873

Отец: Криль Александр Александрович

Мать: Криль Софья Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1872 по 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
До 1890
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гимназия.
Образование
До 1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Историко-филологическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов.
Бракосочетание
1898

Муж: Богданович Ангел Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Богданович Александра Ангеловна

Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Богданович Софья Ангеловна

Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пащенко Татьяна Ангеловна

Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович

Место жительства
1918
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданович Ангел Иванович

Смерть
31.12.1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Умерла от клещевого энцефалита, находясь вместе с двумя дочерьми и их семьями в эвакуации.
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