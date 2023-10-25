Котлова Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: - Никанор Ерофеевич
Отец ребёнка: Котлов Ерофей Иванович
Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котлов Ерофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно