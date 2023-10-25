Котлова Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлова Первая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: - Никанор Ерофеевич

Отец ребёнка: Котлов Ерофей Иванович

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котлов Ерофей Ерофеевич

Отец ребёнка: Котлов Ерофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котлов Ерофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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