Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иван

Автор
МЕ
Ермакова М.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Косинова Анна Ивановна1901 г.р.
ЕгорНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Загоруйко/?) Мария ?/

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Косинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

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