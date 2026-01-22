Иван
мужской, родился Неизвестно
Дети
Косинова Анна Ивановна1901 г.р.
ЕгорНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Загоруйко/?) Мария ?/
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Косинова Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область