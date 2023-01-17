Беляев Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Николай Константинович

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Место рождения

Протасово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

01.10.1899

Дата смерти

10.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Протасово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1899 по 1917
Протасово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Место жительства
С 1917 по 1921
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1921 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1932
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1932 по 1937
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
10.11.1937
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