Беляев Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения01.10.1899
Дата смерти10.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899 по 1917
Место жительства
С 1917 по 1921
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1921 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1932
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1932 по 1937
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
10.11.1937