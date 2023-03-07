Шатунов Павел (Пашка) Тихонов
Место рожденияпоч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1687
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1668
Отец: Шатунов Тихон (Тихонко) Михайлов
Мать: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Шатунов Иван Павлов
Мать ребёнка: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Шатунов Сава Павлов
Мать ребёнка: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1687