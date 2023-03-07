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Шатунов Павел (Пашка) Тихонов

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Место рождения

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1687

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Шатунов Тихон (Тихонко) Михайлов

Мать: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Шатунов Иван Павлов

Мать ребёнка: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Шатунов Сава Павлов

Мать ребёнка: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1687
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