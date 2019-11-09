Рамазанов Геннадий Резванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Геннадий Резванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.19

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.19

Отец: Рамазанов Резван

Мать: Рамазанова Эрна Ивановна

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