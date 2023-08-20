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Хайманов Сергей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Хайманов Трофим Евдокимович

Мать: Хайманова Елизавета Александровна

Смерть
1943
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