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Хайманов Сергей Трофимович
Хайманов Сергей Трофимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Хайманов Трофим Евдокимович
1886 г.р.
Мать
Хайманова Елизавета Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Хайманов Трофим Евдокимович
Мать:
Хайманова Елизавета Александровна
Смерть
1943
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