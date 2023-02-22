Егорова Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1907
Сын: Егоров(селянин) Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?
Рождение ребёнка
12.04.1910
Сын: Егоров(селянин) Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?
Рождение ребёнка
25.09.1912
Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?
Рождение ребёнка
23.08.1915
Дочь: Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?
Смерть
Неизвестно