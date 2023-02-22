Егорова Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1907

Сын: Егоров(селянин) Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?

Рождение ребёнка
12.04.1910

Сын: Егоров(селянин) Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?

Рождение ребёнка
25.09.1912

Сын: Егоров Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?

Рождение ребёнка
23.08.1915

Дочь: Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров(селянин) Алексей Петрович?

Смерть
Неизвестно
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