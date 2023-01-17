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Беляева Дарья Федорова

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Беляев Федор Петров

Мать: Беляева Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Смерть
1787
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества,где проживали черносо... Показать все
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