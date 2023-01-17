Беляева Дарья Федорова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Беляев Федор Петров
Мать: Беляева Устинья Козмина
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Смерть
1787
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества,где проживали черносо... Показать все