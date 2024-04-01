Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Окорокова) Оксана Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1975

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1968 г.р.
1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1975

Отец: Окороков Аркадий Георгиевич

Мать: Окорокова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
09.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
10.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишкин Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
23.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Андрей Викторович

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