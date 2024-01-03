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Бондарева Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Егор Михайлов

Мать: Марфа Абрамова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Егор Васильев

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Фёдор

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Бракосочетание
10.?.1839

Муж: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Бондарева) Федосья Васильева

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Бондарева) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бондарева) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Бондарева) Ирина Васильева Младшая

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Абрамова (Бондарева) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бондарев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1904

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