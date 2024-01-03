Бондарева Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Егор Михайлов
Мать: Марфа Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Фёдор
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Бракосочетание
10.?.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Бондарева) Федосья Васильева
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Бондарева) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бондарева) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Бондарева) Ирина Васильева Младшая
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Абрамова (Бондарева) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Бондарев Василий Николаев
Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1904