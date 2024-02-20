Куйчик (Выдрова) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куйчик Лукьян Арестович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куйчик Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Куйчик Лукьян Арестович
Бракосочетание
28.01.1908 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 19 л, ей 16 лет. Поручители по жениху Семен Леонтиев Стрельченко и Филипп Леонтиев Лепеха, по невесте Сафроний Иванович Выдров и Данил Михайлович Ше... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Дочь: Куйчик Анастасия Лукьяновна
Отец ребёнка: Куйчик Лукьян Арестович
Есть метрика рождения, по ней крещен 08.03.1909, восприемники Сафроний Иванович Выдров и Мария Арестовна Шестакова.
Рождение ребёнка
26.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Куйчик Лукьян Арестович
Есть метрика рождения, по ней крещен 29.06.1914, восприемники Павел Арестович Куйчик и Елизавета Ивановна Куйчик (жена Ефрема Арестовича Куйчик).
Рождение ребёнка
08.02.1919
Сын: Куйчик Алексей Лукьянович
Отец ребёнка: Куйчик Лукьян Арестович
Есть метрика рождения, по ней крещен 10.02.1919, восприемники Михаил Иванов Корнеев и Анастасия Игнатьевна Бабинцева.
Смерть
Неизвестно