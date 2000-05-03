Суханова (Князева) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Место рождения

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.12.1922

Дата смерти

03.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922

Отец: Князев Павел Николаевич

Мать: Князева (Шамшурина) Варвара Ивановна

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1945

Сын: Суханов Герман Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич

Рождение ребёнка
02.04.1948

Сын: Суханов Альберт Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич

Рождение ребёнка
30.12.1949

Дочь: Грубая (Суханова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
03.05.2000
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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