Суханова (Князева) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения04.12.1922
Дата смерти03.05.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922
Рождение ребёнка
26.10.1945
Сын: Суханов Герман Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич
Рождение ребёнка
02.04.1948
Сын: Суханов Альберт Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич
Рождение ребёнка
30.12.1949
Дочь: Грубая (Суханова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Ильич
Смерть
03.05.2000
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область