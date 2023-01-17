Фасхутдин Токтомыш
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Токтомыш Исакай
Мать: Сахибземал Ахтям
Рождение ребёнка
1830
Сын: Низамутдин Фасхутдин
Мать ребёнка: Балхис Амирхан
Рождение ребёнка
25.03.1836 ст.
Сын: Шарафутдин Фасхутдин
Мать ребёнка: Балхис Амирхан
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бадигульземал Фасхутдин
Мать ребёнка: Балхис Амирхан
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Минниземал Фасхутдин
Мать ребёнка: Балхис Амирхан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Миннисафа Фасхутдин
Мать ребёнка: Балхис Амирхан
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Галимзада Фасхутдин
Мать ребёнка: Закия Чурубай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балхис Амирхан
1-я жена Фасхутдина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закия Чурубай
2-я жена Фасхутдина
Смерть
Неизвестно