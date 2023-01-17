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Фасхутдин Токтомыш

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Токтомыш Исакай

Мать: Сахибземал Ахтям

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Низамутдин Фасхутдин

Мать ребёнка: Балхис Амирхан

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1836 ст.

Сын: Шарафутдин Фасхутдин

Мать ребёнка: Балхис Амирхан

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бадигульземал Фасхутдин

Мать ребёнка: Балхис Амирхан

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Минниземал Фасхутдин

Мать ребёнка: Балхис Амирхан

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Миннисафа Фасхутдин

Мать ребёнка: Балхис Амирхан

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Галимзада Фасхутдин

Мать ребёнка: Закия Чурубай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балхис Амирхан

1-я жена Фасхутдина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закия Чурубай

2-я жена Фасхутдина
Смерть
Неизвестно
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