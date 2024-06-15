Донская Людмила Иннокентьевна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Донская Людмила Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Воронина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донской Иннокентий

Рождение ребёнка
29.12.1949

Дочь: Лисянская Валентина Иннокентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.01.1954

Дочь: Казорина Людмила Иннокентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Сын: Донской Андрей Иннокентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1956

Сын: Донской Геннадий Иннокентьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2014

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