Донская Людмила Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: Воронина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Донской Иннокентий
Рождение ребёнка
29.12.1949
Дочь: Лисянская Валентина Иннокентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1954
Дочь: Казорина Людмила Иннокентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Сын: Донской Андрей Иннокентьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Донской Геннадий Иннокентьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2014