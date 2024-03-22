Петров Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Семенович

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.11.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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