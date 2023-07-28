Ульяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Ананьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андрей Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агриппина Феоктистовна
Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Власий Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Герасим Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Самуил Феоктистович
Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич
Смерть
Неизвестно