Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Ананьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Андрей Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агриппина Феоктистовна

Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Власий Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Герасим Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Самуил Феоктистович

Отец ребёнка: Феоктист Ананьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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