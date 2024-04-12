Стройкин Евгений
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1993
Дочь: Бородихина Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Стройкина Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стройкина Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: Стройкина Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стройкин Григорий Евгеньевич
Мать ребёнка: Стройкина Валентина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно