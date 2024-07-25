Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Алексей Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тимофей Никитич
Мать ребёнка: Лизавета
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Катерина Никитична
Мать ребёнка: Лизавета
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Никитич
Мать ребёнка: Лизавета
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Никитич
Мать ребёнка: Лизавета
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Никитична
Мать ребёнка: Лизавета
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Лизавета
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Никитич
Мать ребёнка: Лизавета
Смерть
1831