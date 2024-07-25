Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Алексей Никитич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Лизавета

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Катерина Никитична

Мать ребёнка: Лизавета

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Никитич

Мать ребёнка: Лизавета

Рождение ребёнка
1818

Сын: Антон Никитич

Мать ребёнка: Лизавета

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Никитична

Мать ребёнка: Лизавета

Рождение ребёнка
1822

Сын: Решунов Ерафей Никитич

Мать ребёнка: Лизавета

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Никитич

Мать ребёнка: Лизавета

Смерть
1831

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