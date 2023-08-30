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Лобанов Евграф Иванович

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

11.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1841

Отец: Лобанов Иван Федоров

Мать: Лобанова Стефанида Павлова

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Лобанов Григорий Евграфович

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Лобанов Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
16.06.1866

Сын: Лобанов Иоан Евграфович

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
26.10.1871

Сын: Лобанов Афанасий Евграфович

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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