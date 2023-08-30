Лобанов Евграф Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1841
Отец: Лобанов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Лобанов Григорий Евграфович
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1865
Сын: Лобанов Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.06.1866
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
26.10.1871
Сын: Лобанов Афанасий Евграфович
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно