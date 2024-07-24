Шацкий-Иванов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Сергиевка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно