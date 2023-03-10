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Коврижных Мирон мертворожденный
Коврижных Мирон мертворожденный
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Место рождения
Егоренки
Дата рождения
1836
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Федот Семенович
1800 г.р.
Мать
Коврижных Агафия Егоровна
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Коврижных Федот Семенович
Мать:
Коврижных Агафия Егоровна
Егоренки
Смерть
1836
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