Коврижных Мирон мертворожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Мирон мертворожденный

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Место рождения

Егоренки

Дата рождения

1836

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Коврижных Федот Семенович

Мать: Коврижных Агафия Егоровна

Смерть
1836
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