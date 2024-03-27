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Акбулатов Байбулат

Место рождения

д.Уразгильдино Бирского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1746

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Байболдин Акбулат

Мать: не указана

д.Уразгильдино Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Байбулатов Янбахты

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Байбулатов Янбулат

Мать ребёнка: не указана

Оренбургская губерния, Бирский уезд, 13 башкирский кантон, юрты деревни Уразгильды
Смерть
1843
д.Уразгильдино Бирского уезда Оренбургской губернии
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