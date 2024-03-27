Акбулатов Байбулат
Место рожденияд.Уразгильдино Бирского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1746
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1746
Отец: Байболдин Акбулат
д.Уразгильдино Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Байбулатов Янбахты
Рождение ребёнка
1812
Сын: Байбулатов Янбулат
Оренбургская губерния, Бирский уезд, 13 башкирский кантон, юрты деревни Уразгильды
Смерть
1843
д.Уразгильдино Бирского уезда Оренбургской губернии